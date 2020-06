Senadores piden el regreso de las clases en escuelas rurales

El pedido toma en cuenta que en los parajes no cuentan con la tecnología necesaria para poder desarrollar las actividades educativas. Asimismo, solicita al ministerio de Educación a instruir a las diferentes escuelas a mantener activas de manera permanente las señales de Wi Fi.

La iniciativa fue promovida por el senador de Anta, Durval García, quien manifestó que inicialmente el proyecto fue presentado para su Departamento, teniendo en cuenta la extensión geográfica del mismo y la cantidad de escuelas rurales.

“Al no tener acceso a la tecnología y no contar con señal como en los pueblos o ciudades, proponía que al no haber circulante viral que el COE analizara la situación y como prueba piloto que se de clases en las escuelas rurales”, dijo García y añadió que tras ello, el resto de los senadores planteó que la petición se extienda a toda la Provincia.

Agregó que los senadores opinaron desde las diferentes realidades y regiones de la provincia y coincidieron en que hay chicos que se están perjudicando. “Creo que tranquilamente se pueden iniciar las clases en escuelas rurales porque no hay ningun peligro de contagio de Covid-19”, señaló.