Peligra el abastecimiento de alimentos y medicamentos en Salta

Por Aries, el secretario general del Sindicato de Camioneros en Salta, Jorge Guaymás, manifestó que peligra el abastecimiento de elementos esenciales como alimentos y medicamentos si no se encuentra una solución para agilizar el trabajo y los controles a los camioneros que llegan a la provincia.

El principal referente de los camioneros en Salta, señaló que entienden que el procediemiento es parte del protocolo, pero consideró es necesario que se coordinen los controles en la provincia y aseguró que si no obtienen una solución inmediata, los camiones no ingresarán más porque “no los podemos tener 8 horas en el control de Aunor”.

“Algo que no hemos querido hacer nunca lo vamos a tener que hacer porque los camioneros, y no estoy exagerando, no dan más”, finalizó Guaymás.