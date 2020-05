Acusan al hermano de la Ministra de Salud por “chapear” en un control

Un hombre que circulaba ayer por la ruta nacional 51 mantuvo una fuerte discusión con los efectivos policiales apostados en un puesto de control, a la altura del kilómetro 21, porque estaba domiciliado en San Lorenzo pero quería llegar a Finca Cámara sin el permiso habilitante.

Según la denuncia, Juan Rodrigo Medrano de la Serna se ofuscó cuando fue notificado que estaba en franca violación a la norma de aislamiento, mostró un certificado del Comité Operativo de Emergencias y se quejó “negro de mierda, no sabes quién soy yo”.

En las actas que se labraron, quedó constancia de que “de manera desesperante agarra su teléfono” para contactarse con un funcionario provincial “diciendo a viva voz. Estoy con estos negros de mierda que me tienen acá, tengo 4 pelotudos que no saben hacer las cosas, esto no se va a quedar así”.

Luego los policías - de acuerdo a la exposición- “recibieron un llamado de parte de la superioridad aduciendo que lo dejen circular”.

Por escándalos como estos, más el del diputado radical Héctor Chiban o el director del Ente Regulador, Daniel Paganetti, entre otros, el Procurador General de la Provincia, Abel Cornejo, resolvió crear la Unidad Fiscal de Zona Sur en el ámbito del Ministerio Público Fiscal.

La integran los fiscales penales María Eugenia Guzmán, Pablo Rodrigo Paz y Juan Marcos Ezequiel Molinati y comenzará a funcionar desde el lunes próximo.