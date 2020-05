Asentamientos: “Sáenz habla de conspiración pero es parte de los gobiernos que favorecieron la especulación”

Del Plá señaló que “tiene que haber una política de reserva del suelo urbano para adelantarse a la demanda habitacional, en un contexto en donde sin intervención del Estado, una parte muy grande de la población no accede en toda su vida a una casa” y agregó que “si no hay política estatal de vivienda o de tierras no hay vivienda”.

El legislador indicó que hay un déficit de 70 mil viviendas en toda la provincia y 30 mil en la Capital. También, reveló que “la última urbanización de lotes se realizó con una expropiación que hicimos en 2014. Se terminó de crear en 2018 y nunca más hubo otra. Viviendas no comienzan a construirse desde hace 2 años. Sólo se están terminando las que se iniciaron hace casi dos años”.

En referencia a las políticas nacionales, Del Plá explicó que el plan “Argentina Construye”, que anunció en los últimos días el presidente Alberto Fernández, “tampoco tiene el alcance para que vaya a impactar significativamente en Salta. Son 5000 viviendas para todo el país, y Argentina tiene 2500 municipios. Son dos viviendas por municipio. Ni roza el déficit que tenemos”.

“Nuestra posición es que tiene que haber financiamiento y tiene que haber una política que coloque el interés general por encima de la especulación inmobiliaria” expresó el diputado y agregó que “Sáenz, en cambio, está buscando alguna conspiración contra él cuando él es parte de un gobierno que ha gobernado privilegiando siempre los intereses de la especulación con Urtubey, con Romero antes, y no el derecho a la vivienda”.