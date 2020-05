La Liga presenta su protocolo

El Comité Ejecutivo de la Liga Salteña aprobó anoche dos ítems importantes de cara al regreso del fútbol tras la pandemia: por un lado, el protocolo sanitario para la reanudación de los entrenamientos y por otro, que el Torneo Anual no será de participación obligatoria.

Si hay competencia en agosto o en septiembre, no va a ser obligatoria la participación de los clubes. Pero si compiten, por lo menos lo van a tener que hacer con la primera división y de la 9na a 6ta categoría incluidas", anticipó Sergio Chibán, presidente de la Liga Salteña

Seguidamente, el dirigente amplió: "Los clubes pueden no competir sin ningún tipo de sanción ni económica ni deportiva ni patrimonial. Es decir, no habrá multas, no se va a sancionar deportivamente en la competencia y lo más importate es que se mantendrá la titularidad de los derechos federativos de todos los jugadores".

Puntualmente sobre lo último, Chibán aclaró: que los clubes que participen no se podrán "llevar" a los jugadores de otros clubes que no participen. "Hay que hacer el pase respectivo ya sea a través del préstamo o de una transferencia, pero con el consentimiento del club que no participa, esto será para evitar que pierdan su capital más importante, que son sus jugadores".

Cuatro puntos del protocolo

El protocolo sanitario elaborado por especialistas y profesionales, será presentado hoy ante la Secretaría de Deportes. Según confirmó Chibán, tiene cuatro puntos fundamentales: 1- entrenar en un predio cerrado que permita el control de los ingresos; 2- control de temperatura al ingreso; 3- trapo de piso con lavandina para desinfectar la planta de los pies; 4- la disponibilidad de un lavatorio para lavar las manos con agua con jabón.