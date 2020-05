Concejales advierten que “no se gobierna por redes sociales”

Estaba previsto que el secretario de Movilidad de la Municipalidad de Salta, Gilberto Pereyra, visite el Concejo Deliberante para responder sobre el plan que lanzó la Intendenta Bettina Romero. Sin embargo, no se presentó y, según dijo el presidente de la Comisión de Tránsito, Santiago Alurralde, ni siquiera hubo un aviso.

“Nos clavaron el visto”, reconoció el edil, quien contó que llamó y mensajeó al funcionario después de esperarlo durante algunas horas y que jamás le contestó el teléfono.

Alurralde se mostró molesto y dijo que falta respeto a las instituciones porque lo que pretendían era conocer el plan de movilidad que la Municipalidad presentó por redes sociales. “Queremos saber qué se está haciendo y lo único que conocemos es lo que se dijo en redes sociales”, subrayó el edil.

“Si no quieren venir, si no pueden venir o no terminaron el plan, al menos informen”, pidió Alurralde.