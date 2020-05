Ruta 34: “El Gobierno de Jujuy tiene una actitud poco colaborativa con los salteños”

Manifestó que en la ruta nacional 34 pasando el departamento Güemes hay dos controles, uno salteño y otro jujeño y que en ambos los controles son como corresponden pero en Jujuy la demora es de quince minutos por auto.

“El miércoles estuve personalmente y es lo que cuentan todos los que viajan por trabajo o alguna problema de salud, nadie está yendo a pasear, luego de más de dos horas en la cola no se avanzó nada. Hay una ruta alternativa por Aguas Calientes donde no hay cola pero no dejan pasar”, manifestó el legislador que preside el bloque PARES.

Indicó que el recorrido de la ruta provincial 5 que conecta el norte con el departamento Anta demanda un recorrido de cien kilómetros más, a eso se le suma que está destruida y que sólo la usan algunos camiones y maquinarias que trasladan producción agropecuaria.

“Le pregunté a los ministros y están en diálogo con la provincia de Jujuy, esto viene desde que comenzó la cuarentena”, dijo el legislador y agregó que planteó que “por uno o dos días los salteños hagamos lo mismo que Jujuy en El Tala no dejando pasar los camiones que van a Jujuy por uno o dos días”.

Finalmente, Lara Gros manifestó que por los contratiempos aumentan los costos de logística en transporte de carga y perjudica a otras personas que tal vez viajan por problemas de salud y consideró que “es muy grande el daño que está haciendo a Salta el gobernador de Jujuy.

“Ahora están hablando de Turismo entre ambas provincias pero no se puede ir a ningún lado si los jujeños tienen esa actitud “, finalizó.