Señalan que la ayuda del gobierno no llegó a tiempo para muchas pymes

“No tenían más que darnos crédito y punto, y empezaron a poner trabas, a pedir que los empleados estén bancarizados en ese banco para otorgarnos el préstamo”, señaló López Fleming y recordó que fue necesario que el gobernador Gustavo Sáenz se reúna con todos los gerentes de los bancos que funcionan en Salta para pedirles que flexibilicen sus requisitos.

Destacó que finalmente se avanzó en esas gestiones y la provincia y Nación subsidiarán una parte de la tasa de interés de esos créditos. Desde la Cámara, presentaron un listado de las empresas que no pudieron acceder anteriormente a los créditos y aguardan la respuesta del Ministerio de Economía que debería llegar el lunes o martes de la próxima semana, ya que Banco Macro se comprometió a otorgarle a las pymes de la provincia créditos a una tasa baja

La presidenta de la Cámara Pyme consideró que previo a la pandemia, en Salta había mucho empleo informal y una tasa de desempleo altísima, lo que se vio acrecentado por el cierre de muchas empresas que no pudieron superar el período de aislamiento y cerraron.

“El gobierno apoyo con los recursos que tenía y con lo que podía. Por supuesto que empezó ayudando a los sectores más vulnerables y de ahí empezó a tratar de levantar la mirada, pero bueno, no llegó a tiempo quizás con algunas empresas que no pudieron soportar no dos meses de no tener actividad; de tener que pagar impuestos, alquileres, cargas sociales y etcétera, etcétera”, finalizó.