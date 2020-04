Piden la renuncia del ministro Pulleiro por el crimen de Rosa Sulca

“Este crimen se podría haber evitado. ¿Cómo puede ser que la policía no investigue sobre un pedido explícito de auxilio? La mujer llamó y dijo que la “estaban matando”, alcanzó a dar su dirección, fueron ¿y pretenden que alguien que dijo que la estaban atacando salga a abrir la puerta? Esto no es inoperancia, esto es el resultado de una política represiva que no les importa proteger a las personas cuando están siendo víctimas de un delito”, indicó la dirigente del Partido Obrero.

La referente añadió que “en los últimos años crecieron los delitos contra las mujeres y niños. El propio Pulleiro informó que la mayoría de los pedidos de intervención del 911 son de llamadas por violencia familiar. Y en el marco de la cuarentena crecieron aún más”.

En tal sentido, cuestionó que a través de sus distintos organismos públicos se publicita el llamado al 911 o al 144 para los casos de violencia de género, pero con el femicidio de Rosa Sulca, quedó demostrado que no supieron brindar un auxilio.