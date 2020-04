Advierten que la mitad del empleo está en riesgo y la desocupación llegaría al 13%

El Pais 20 de abril de 2020

Por el coronavirus y la cuarentena muchas empresas no están facturando o vieron disminuidas notablemente sus ventas, por lo cual no pueden hacer frente a los costos fijos, entre ellos, el salario de sus trabajadores. Y la mayoría afirma que no puede acceder a las ayudas anunciadas por el Gobierno.