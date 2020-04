Alberto Fernández garantizó la asistencia económica a las provincias

Alberto Fernández se refirió al nuevo pacto fiscal para garantizar la asistencia a las provincias en medio de la crisis por el coronavirus y descartó la posibilidad de emitir cuasimonedas.

“Las cuasimonedas están desterradas en Argentina, fueron una emergencia que tuvo que ver con la crisis de la convertibilidad. Nosotros ahora tenemos que ser cuidadosos. La emisión hoy en día no está generando los términos de inflación que en otros tiempos pudo haber generado porque hay una retracción muy fuerte de la economía”, afirmó dijo en un extenso reportaje con La Voz del Interior, refiriéndose a lo ocurrido en 2001.

Y remarcó: "No se trata de andar emitiendo y tirando plata para que todo pase, porque todo eso vuelve en un conflicto, lo que puede ser pan para hoy puede ser hambre para mañana".

El Presidente reconoció la emergencia y el esfuerzo para que "la economía no se caiga. En ese sentido admitió que existen dificultades para afrontar el pago de sueldos en el Estado y ratificó un envío de $120 mil millones a los gobernadores en medio de la delicada situación económica en las provincias.

El sábado, el mandatario mantuvo una teleconferencia de dos horas con intendentes de todo el país y de todo el arco político donde prometió dar una respuesta a los distintos reclamos, entre los que se encontraban la exigencia de los gobernadores para que se descentralicen y coparticipen los $120 mil millones que el Gobierno autorizó a las provincias a través de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y con créditos del fondo fiduciario.

"Debemos intentar hacer un nuevo pacto federal que nos permita distribuir la riqueza y las posibilidades de desarrollo de manera más equitativa", expresó. Y habló de la necesidad de "agudizar el ingenio para que la economía se mueva pero que el virus no se difunda".

"Lo que dejó en evidencia esta crisis son las enormes asimetrías que existen entre regiones. Decimos ser un país federal, pero no lo somos. Es un país fuertemente concentrado en torno de Buenos Aires y todo el resto lo padece", señaló.

Y remarcó la presencia de un Estado "sin corrupción". "El día después de que todo eso pase, sentémonos a diseñar una nueva Argentina. Esta pandemia dejará mucho dolor, pero también la oportunidad de modificar temas importantes”, sostuvo.

Este lunes se cumplirá un mes del inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio el jefe de Estado reconoció que "no se puede llevar adelante la cuarentena y hacer crecer la economía".

"Tenemos cálculos de deterioro de la economía y sabemos cuál es el deterioro mensual en nuestro PBI que la cuarentena genera, pero ahora no tenemos que ocuparnos de eso. Tenemos que ocuparnos de eso y ver cómo seguimos con la cuarentena y poner en marcha algunas actividades y que el costo fiscal no se convierta en un problema de futuro", señaló.​

Y volvió a insistir en que el foco está puesto en la gestión de salud en medio de la crisis sanitaria y en cómo se salvan vidas. "No sirve apurar las cosas. Prefiero que una empresa no esté produciendo porque sus empleados están en cuarentena y no porque sus empleados se contagiaron", agregó.

El Presidente también habló de la necesidad de que la política vuelva a la actividad. "Estamos queriendo que el Congreso también funcione", señaló. Pero habló del problema de reunir a 257 diputados en un sólo ámbito, que iría contra las normas de prevención.

Y en el caso del Senado se refirió a la dificultad para que los legisladores viajen del interior, debido a la suspensión de los vuelos. "Me pareció oportuno lo que hizo Cristina de pedir a la Corte que dé una declaración de certeza que garantice que sesionar virtualmente -como estamos haciendo nosotros- es válido y el voto emitido virtualmente es válido también", dijo.

"Lo que más quisiera es que el Congreso sesione, porque necesito medidas que sólo el Congreso puede dictar. Yo tengo limitaciones con los DNU y hay cosas que el Congreso necesita dictar y necesito que se reúna", agregó.

Respecto al proyecto de impuesto a las grandes riquezas, dijo que sería por única vez y que "un universo muy chico sería afectado". "Estamos hablando de 11.000 personas que entre todas tienen alrededor de 1.300 millones de dólares. Y a esas personas el Estado les estaría pidiendo un auxilio excepcional. No creo que sea para nada comparado a bienes personales y violatorio en términos constitucionales ni de ninguna norma", sentenció.