Diputado radical considera que el impuesto a las grandes fortunas tiene aristas inconstitucionales

“Desde mi faz de abogado diría que se trata de un proyecto que tiene muchas aristas de inconstitucionalidad porque habla de períodos fiscales vencidos”, dijo Nanni y agregó que se trata de una medida “efectista que no va a resolver la cuestión de fondo”.

Reveló que en el bloque de diputados radicales hay posiciones divididas y que le aflige que “el Estado pida y pida a los privado que aporten y después no hay reciprocidad”.

“El Estado no ha reivindicado ni valoriza la actividad privada, no hablo de la gran empresa sino del sentido común que dice que en esta pandemia el Estado no puede dar la espalda a los privados”, planteó.

Además, dijo que se deberá analizar la letra chica del proyecto porque en nombre de la solidaridad se han hecho desastres y se debe ver bien que se entiende por ganancias extraordinarias, porque la decisión no puede generar despidos ni que las empresas se vayan.