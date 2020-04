El pedido de una concejal K tras desconocer el reglamento: “Tenganmé paciencia, pué”

La vicepresidenta del Concejo Deliberante, Laura García, trató de modificar el artículo de una ordenanza en el momento de la votación, por lo que otra edil salió al cruce y le explicó cómo se trabaja.

Mientras votaban la suspensión de tributos municipales para comercios de Salta Capital, la concejal del Frente de Todos indicó: “En principio lo rechazo, quiero que se modifique ese artículo, que se corrija”, obviando los pasos del reglamento interno.

En tal momento, Frida Fonseca (Salta Tiene Futuro), tuvo que explicarle a través de la sesión virtual: “Presidente, las mociones de modificación se tienen que hacer antes de que empiece la votación, de modo que ahora corresponde votar por afirmativo o negativo. Las mociones se hacen previo a que se vote”.

De nuevo con la palabra, la concejal kirchnerista reclamó vía zoom a sus pares: “bueno, tenganmé paciencia, pué. Claro… está bien, un poco de paciencia”.

En el mismo discurso explicó: “Estoy de acuerdo con estas cosas, pero ustedes no me entienden a mi. Quiero esta modificación, y si bien es cierto que la tenía que hacer antes, bueno tomenmé esto como una modificación”.

García, finalmente, cerró con un pedido a sus pares: “No me apunten así. No me apuren… y bueno”.