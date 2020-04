“No se puede ser oposición sólo para tirar piedras”, dijo Germán Rallé

Indicó que en la primera sesión presencial se modificará el Reglamento de la Cámara para incorporar la modalidad de sesiones virtuales para los casos excepcionales y que las Actas de Labor Parlamentaria van a ser acotadas y a propuesta de los bloques.

“Vamos a trabajar en dar un fuerte apoyo al Poder Ejecutivo para darle las facultades constitucionales y en el marco de la ley, para que el Gobierno busque cómo solucionar las situaciones que se irán presentando por esta pandemia”, dijo Rallé.

Indicó que en la Cámara se habló de que no se puede sesionar simplemente para tratar “temas domésticos” o que no tienen que ver con la situación de Emergencia que afronta hoy la Nación y la Provincia y en el caso de Salta además de la pandemia, el dengue.

“Deben ser muy coherentes, no se puede ser oposición solamente para tirar piedras y no acompañar en las cosas que hagan que la gente que está sufriendo sufra menos”, dijo Rallé y añadió que no se trata de no aceptar errores sino de dar “toda la discusión en el recinto”.

“Tenemos un Gobernador que tiene la capacidad de escuchar y que sabe corregir cuando hay que hacerlo”, concluyó el diputado de General Güemes.