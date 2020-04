El mudo Vázquez en el radar de River

Uno de los argentinos de mejor rendimiento en Europa durante los últimos años es Franco Vázquez. Aunque no hizo el ruido que pudieron lograr otros compatriotas, el actual volante ofensivo del Sevilla se consolidó enseguida, al punto de haber aceptado la doble ciudadanía para representar a la Selección de Italia en dos ocasiones antes hacerlo para la Argentina.

Aunque nunca hubo una voz oficial desde Núñez poniendo al Mudo como posible refuerzo, el jugador de 31 años supo que su nombre dio vueltas en el equipo que dirige Marcelo Gallardo. Sin embargo, en diálogo con Goal, avisó: "No es el momento de volver. Me quiero quedar en Europa y jugar al máximo nivel. No lo veo fácil".

El mediocampista surgido de Belgrano se mostró agradecido por el interés del Más Grande: "Es un orgullo que clubes tan grandes como River se fijen en uno, con un técnico prestigioso como Marcelo (Gallardo). Siempre es un halago, pero no lo veo fácil porque pienso en quedarme más tiempo por Europa y exprimirme más", expresó el Mudo en diálogo con Goal.

Vázquez comenzó su carrera en el Pirata y fue transferido a mediados de 2012 al Palermo. Actuó cedido una temporada en Rayo Vallecano (España) y después se sumó al club italiano, donde brilló hasta que tres temporadas más tarde, a mediados de 2016, se incorporó al Sevilla, su equipo actual.