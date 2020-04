Piden que la UNSa se pronuncie sobre el inicio de las clases

Educacion 09 de abril de 2020

Diego Maita, dirigente de ADIUNSA, explicó que oficialmente la casa de altos estudios no ha comunicado si el ciclo lectivo 2020 inició o no. Algunas facultades, informó, aseguran estar brindando el 100% del programa a sus estudiantes, sin embargo, en otras, no pueden garantizar el acceso a los contenidos.