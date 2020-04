Sáenz afirmó que le importa más la vida que la economía e instó a salir todos juntos de esta pesadilla  

Con una ceremonia transmitida on line para evitar la aglomeración ante la pandemia de coronavirus Covid 19, Sáenz consideró que ante la Emergencia Sociosanitaria en el norte y una Emergencia Sanitaria en toda la provincia por el coronavirus Covid 19, es necesario que ante la adversidad se pueda salir fortalecidos, más solidarios y unidos.

“Desde que asumí no tuve un día de paz, ni en lo espiritual ni en lo personal, me tocó mostrar la realidad más dura y dolorosa, la pobreza, el hambre la muerte de niños inocentes que no eligen venir a este mundo pero que vienen y tenemos obligación de garantizarle el derecho a la vida”, sostuvo Sáenz sobre el final de su discurso saliéndose del escrito que tenía previsto para la ocasión.

Aseguro que no duerme ni descansa porque sabe que tiene sobre sus espaldas una enorme responsabilidad para lo que hace lo humanamente posible para tomar las decisiones correctas porque “en cada decisión y cada acto de gobierno se va la vida de un salteño”.

Al borde de quebrarse de la emoción, Sáenz dijo que le pide a Dios y sus padres para que le indiquen el camino a seguir para tomar las decisiones acertadas porque no se trata de números sino de vidas.

“La economía no me importa, me importa la vida de cada salteño y ahí me van a encontrar trabajando junto con ustedes”, manifestó el mandatario y pidió que lo acompañen y ayuden para fortalecerlo y “salir de una vez por todas de esta pesadilla” que “espera que pase pronto”.

“Que Dios bendiga a cada salteño, no bajen los brazos, con más fuerza que nunca luchando por cada uno de ustedes, pensando en el prójimo. Los quiero mucho salteños. En mi van a encontrar un hombre que va a dejar su vida por defender la suya. A no baja los brazos nunca”, finalizó con voz quebrada y lágrimas Sáenz su discurso con el que dejó inaugurado el periodo ordinario de sesiones.