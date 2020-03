“Alberto Fernández apuntó directamente la cabeza de Techint”

“Creo que apuntó directamente a la cabeza de Techint, lo tengo claro y no me hago de esas palabras”, dijo Soler y consideró además que tales declaraciones del presidente “no fueron muy afortunadas en momentos en que necesitamos unir a los argentinos”.

En tal sentido, sostuvo que “todos debemos asumir la responsabilidad” y consideró que “así como hay empresarios que no pueden seguir asumiendo pérdidas otros no pueden seguir mirando al costado y siendo insensibles cuando hay un problema de salud pública tan grande”.

Además, pidió que el Estado y los funcionarios también hagan un esfuerzo porque si no lo hacen todos no sirve para nada y en ese caso ningún sector se salva.

“Romper la cuarentena, no cuidar los detalles para que el virus no se propague, cuidar que la gente tenga dinero y no salga a la calle para exponerse y exponer a los demás, es un trabajo que lo tenemos que hacer entre todos”, remarcó y pidió además una fuerte política fiscal anticipando que el Estado tendrá que nutrirse de emisión monetaria.