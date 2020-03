Debemos evitar que el sistema de salud se sature, dijo Lucas Godoy

"Las medidas que se tomaron son fundamentales para cuidarnos entre todos y básicamente para que el sistema de salud no sature, entonce constantemente tenemos que llamar a esa solidaridad y concientización y quedarnos en casa estas dos semanas", dijo el diputado del Frente de Todos.

En relación al acompañamiento al presidente durante los últimos anuncios por parte de cuatro gobernadores, dos de ellos de la oposición como Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales, sostuvo que "significa que quienes tienen responsabilidades públicas deben trabajar juntos en esto que nos ataca a todo el pueblo argentino. Me pareció un gran gesto porque además de los cuatro gobernadores estuvieron todos, algunos por teleconferencia, son momentos históricos".

En relación a las responsabilidades, Lucas Godoy señalo que también los empresarios y los vecinos de a pie deben mostrarla porque lo primordial tiene que ver con la salud y no ser egoísta como quienes se estaban yendo de vacaciones en cuarentena.

"Es un trabajo conjunto porque tenemos la suerte dentro de todo lo grave, que hemos visto lo que ha sucedido en otros países", planteó.