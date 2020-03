Orozco dice que la policía no está capacitada para la Emergencia Sanitaria pero le pone el pecho

El diputado y presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara, Gustavo Orozco, dijo por Aries que si bien la policía no está capacitada para esta situación de Emergencia Sanitaria “le pone el pecho a la situación”.

“Creo que la policía no está capacitada, pero me pregunto en qué provincia lo está. Esta pandemia no la han podido prevenir países como China ni Estados Unidos”, dijo Orozco y añadió que tampoco estaba preparado el personal de salud.

“La policía no está preparada para una situación así pero le está poniendo el pecho y tratando de trabajar, colaborar y salvar a nuestra sociedad”, declaró el diputado y expolicía.