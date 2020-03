El Gobierno emitió un DNU declarando la Emergencia Sanitaria por seis meses

“Hemos declarado la Emergencia Sanitaria por seis meses prorrogables por seis meses más.

Es importante llevarle tranquilidad al pueblo de Salta, se están tomando todas las precauciones y se trabaja de manera conjunta con el Gobierno nacional y con los municipios”, indicó Sáenz quien remarcó que las decisiones y los decretos aislados pueden empeorar las cosas.

Destacó que “en Salta no hay ningún infectado, hay casos sospechosos” y dio a conocer que mantuvo contacto con el ministro de Salud y el Jefe de Gabinete de la Nación y el ministro del Interior para trabajar coordinadamente desde Salta al igual que lo están haciendo la mayoría de las provincias argentinas.

“Es importante trabajar con los que saben y conocen”, dijo Sáenz y pidió a la población “extremar las medidas de seguridad e higiene”. Además, destacó que para las tareas de prevención e información es fundamental el rol de la docencia.

El mandatario pidió tranquilidad y que se cuide a los más vulnerables, los mayores de 65 años.

Respecto a la decisión de suspender o no las clases y ante lo dispuesto por el gobernador de Jujuy, Gustavo Sáenz dijo que los gobernadores tienen la facultad para hacerlo, pero cuando hay desconocimiento de algo, hay que actuar coordinadamente con los que saben, y en Nación se aconsejó que no se suspendan las clases. “Suspender las clases ahora no está dentro de lo que vamos a decidir, esto no quiere decir que más adelante tengamos que hacerlo”.

En relación a las particularidades de cada provincia, dijo que planteó “que somos una provincia de triple frontera”.

Por otra parte, el gobernador sostuvo que el DNU provincial de Emergencia Sanitaria habilita la transferencia de partidas y remarcó que “hoy la prioridad es la salud pública por lo que se va a garantizar, camas, medicamentos, insumos y recursos humanos”.

Finalmente, el mandatario dijo que los salteños “pueden denunciar al 911a personas que viajaron al exterior y no están haciendo la cuarentena” y anunció también que “a más tardar desde el lunes se habilitará el número telefónico 136” para que los ciudadanos puedan realizar consultas sobre el coronavirus.