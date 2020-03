El Procurador advierte sobre la situación ambiental de los municipios

Por Aries, Cornejo hizo referencia a las más de 30 causas referidas a la gestión de los residuos y su impacto en el ambiente y que fueron motivo de una reunión entre fiscales de la provincia para unificar criterios, y otra con el presidente del directorio de Aguas del Norte, Luis María García Salado.

El Procurador general aseguró que se deben unificar los criterioe de forma urgente respecto a la normativa referida a los rellenos sanitarios, cursos de agua y otras problemáticas similares.

Detalló que con Aguas del Norte también buscan trabajar en conjunto en información después de la epidemia de salmonela que hubo a finales del año pasado en Salta.

Como desde la Procuración creen que esta situación tuvo que ver con el agua y una posible contaminación por lo que solicitaron informes a la empresa.

“La situación real es una situación preocupante que se va dando en distintos municipios de la provincia, particularmente en los más habitados”, sostuvo Cornejo.

El Procurador explicó que comenzaron con el proceso por el Valle de Lera pero trabajarán con todos los fiscales de la provincia.

Señaló que hasta el momento respuestas no hay, pero aclaró que no tiene que ver con una gestión puntual, sino que no hubo antes ni hubo ahora todavía en esta gestión nueva.

“Nosotros lo que queremos que se vaya forjando una conciencia ambiental sobre determinadas prácticas”, finalizó Cornejo.