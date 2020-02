“Toti” Olarte amagó con renunciar pero seguirá

Sin embargo, el “Toti” aclaró los tantos con el presidente Gabriel Arias, quien en su cuenta de Facebook confirmó: “Toty Olarte sigue siendo DT de San Antonio, primero mi club. Este domingo ganamos en Güemes”.

Más temprano, el titular de la “Villa” había declarado a Nuevo Diario: “Olarte pensaba que yo tenía que preguntarle a él si podía hacer eso o no (en relación a incorporar un mánager deportivo). Estaba molesto, sintió que pasamos por arriba de él, algo que nosotros no lo entendimos nunca. Y fue uno de los motivos por los cuales él decidió no seguir al frente”.

Públicamente, Olarte reconoció que no compartió la decisión de la Comisión Directiva de imponer un coordinador para su equipo sin consultar, y señaló además que fue una jugada para reemplazarlo. Además, tiró que la “Villa” no paga sueldos desde hace dos meses. Esto, sin embargo, fue desconocido por Arias. “Está equivocado”.