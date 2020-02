“Un juez no salva a un niño”, la dura objeción de Gladys Paredes

La legisladora, del bloque Frente de Todos, cuestionó el proyecto oficialista y lo contrapuso con la situación de emergencia sociosanitaria en el norte provincial.

“Se habla de prioridad y de emergencia y nombrar jueces en estos momentos no es prioridad ni emergencia, lo decimos profesionales y diputados del norte. Los jueces no salvan vidas, de ellos no depende una vida que se muere como un niño o una madre embarazada”, planteó Paredes.

La legisladora citó una situación de déficit en el sistema de Salud Pública ocurrida en el Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal.

“El viernes de la semana pasada había un parto y no había un ginecólogo de guardia en el hospital de cabecera del Departamento, la mujer necesitó una cesaría y se la realizó una profesional que se encontraba casualmente allí porque había sido enviada para recabar datos para Recursos Humanos del ministerio. Ahí no necesitábamos un juez ni tampoco para atender un niño”, dijo.

Además, Gladys Paredes destacó que desde que asumió en su banca y durante el Gobierno de Juan Manuel Urtubey, denunció la situación social en el norte y presentó proyectos.