El Chipi Figallo habló sobre el ataque de los rugbiers a Báez

El jugador de Los Pumas, Juan Figallo, realizó su descargo en las redes sociales sobre el crimen de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell que murió a causa de una pelea con 10 rugbiers. Si bien el deportista intentó expresar que el deporte no es lo violento, utilizó palabras desafortunadas que los lectores, inmediatamente repudiaron en las redes sociales.

“Me parece que estaría bueno que referentes del deporte debatan, y busquemos la solución y trabajemos para concientizar a los jugadores con respecto a la violencia. Entender que el rugby para poder jugarlo hay que entrenarse y prepararse, generando que el cuerpo sea más grande y más fuerte“, comenzó el comunicado.

Y añadió: “Acá viene el tema: no nos damos cuenta del daño que le podemos causar a alguien que no está entrenado para recibir impactos como nosotros. Por eso la idea de concientizar a los jugadores del daño que podrían ocasionar al pelear”.

Un jugador de Los Pumas habló sobre el crimen de Fernando Báez Sosa y lo repudiaron en las redes sociales

En tanto, aclaró que no le parece que la sanción sea algo que ayude, por que según el deportista “quiere decir que la pelea ya pasó” y lo que hay que lograr es que estas no se repitan. Y cerró: “Por otro lado, debemos aprender que los valores de camaradería sirven para la cancha y para disfrutar cosas juntos, no para ir en patota a golpear a alguien“.

Ante eso, los seguidores del Puma dijeron que no era la fuerza lo que llevó a pegarle, en este caso a Fernando, sino “la cobardía”. Y otro opinó: “No es la fuerza, si tan solo pelearían 1 vs 1. Pero no, los muy fuertes agarran de a 10. No es la fuerza, es la cobardía“.