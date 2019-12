Imputaron a Dante Sica y Ricardo Buryaile por presunta compra de votos con bonos clandestinos

El Pais 19 de diciembre de 2019

El ex ministro Ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, y el diputado y ex secretario de Empleo, Ricardo Buryaile, entre otros ex funcionarios del gobierno anterior, fueron imputados este jueves por la maniobra de compra de votos a través de un bono clandestino en plena campaña electoral.