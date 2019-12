Bullrich sobre los cambios en las jubilaciones: “Las 14 toneladas de piedra que nos tiraron se las tendrían que devolver"

La ex ministra de Seguridad y futura presidenta del PRO, Patricia Bullrich dio un duro mensaje contra el mega proyecto de emergencia económica que envió el presidente Alberto Fernández a la Cámara de Diputados. Y lo comparó con el debate legislativo de diciembre de 2017, donde hubo enfrentamientos violentos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad para rechazar los cambios en la movilidad jubilatoria: “Las 14 toneladas de piedra que nos tiraron se las tendrían que devolver duplicadas, una por una”.

En su opinión, el oficialismo está impulsando modificaciones en los aumentos jubilatorios que “no solo no respetan la fórmula que fijó el Congreso, y que hubiera dado un aumento por encima de la inflación", sino que “significa fijar por decreto” los incrementos.

“A nosotros nos tiraron piedras por eso, y ellos sabían que era un sistema que había que cambiarlo. Esta es la brutalidad de la democracia argentina”, sostuvo. Y precisó: “Van a achatar la pirámide. Aumentar a los de abajo está bien, pero van a dejar de generar la movilidad jubilatoria para todos los demás. Vamos a tener jubilados más pobres”.

Además, anticipó que el bloque de Juntos por el Cambio está unificado para “no permitir este atropello” y puntualizó que, de sancionarse la ley, el Poder Ejecutivo permitirá “cambiar absolutamente todos los impuestos”, algo que “está absolutamente prohibido” por la Constitución Nacional.



“Si hay algo que no puede delegarse es la materia impositiva y la electoral. Cambiar las alícuotas -como busca el Gobierno- generan una incertidumbre porque se modificarían las reglas de juego todos los días”, sostuvo en diálogo con canal América.

“Ellos están como siempre en esta estrategia del toma todo, de comprar diputados y hacer roscas poco claras como hicieron con (Roberto) Lavagna", agregó Patricia Bullrich. “Estuve 15 años en el Congreso y nunca vi una ley de superpoderes como ésta".

El texto enviado por el presidente Alberto Fernández al Congreso declara la emergencia pública hasta el 31 de diciembre de 2020 y contempla una serie de cambios en las facultades que tiene el Poder Ejecutivo para administrar el Estado en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social.

Desde su cuenta de Twitter, la dirigente oficialista antició que la oposición está preparada para “defender a la sociedad” del “atropello” que supone la delegación de facultades al Poder Ejecutivo.

“¡Cambiaron República por Monarquía!”, expresó la ex funcionaria, y alertó: “Pretenden delegarle al presidente toda la actividad del Congreso de la Nación. Este es el modelo de poder que vinieron a restaurar. Una democracia clausurada a la oposición”.“Está absolutamente unificado en esta decisión de no permitir este atropello, va mas allá de lo que le puede suceder al Congreso si no a la gente”.

El plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación General de la Cámara de Diputados inició está mañana el debate de las nueve emergencias solicitadas por el presidente Alberto Fernández. Está previsto que asistan los ministros Martín Guzmán (Economía), Matías Kulfas (Desarrollo Productivo), Claudio Moroni (Trabajo), Ginés González García (Salud), Daniel Arroyo (Desarrollo Social) y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont.

El debate del plenario se inició a las 9:30 en el anexo C de la Cámara baja después de que el frente opositor Juntos por el Cambio haya confirmado que no dará quórum para el tratamiento de la ley en el recinto por estar en contra de la “reinstauración de los superpoderes”.