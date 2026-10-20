Salta: después de las lloviznas, llega el calor con máximas de hasta 28°

Salta comienza este martes 20 de octubre con lloviznas, cielo nublado y una temperatura máxima de 20°, pero las condiciones cambiarán durante los próximos días, con un progresivo ascenso térmico que llevará el termómetro hasta los 28° el jueves.

Según el pronóstico actualizado a las 6:11 por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante la mañana de este martes se esperan lloviznas, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 10% y el 40%. Por la tarde estará mayormente nublado y hacia la noche, parcialmente nublado.

La temperatura mínima prevista es de 11°, mientras que los vientos podrían alcanzar velocidades de entre 13 y 22 km/h durante la tarde y la noche.

El calor llegará a mitad de semana

El miércoles se espera una mínima de 11° y una máxima de 27°, mientras que el jueves será el día más cálido de la semana, con temperaturas que oscilarán entre los 14° y los 28°.

Para el viernes se anticipan 18° de mínima y 26° de máxima. El sábado continuará el tiempo templado, con registros de entre 15° y 24°.

El domingo bajará la temperatura

El pronóstico indica un nuevo descenso térmico hacia el domingo, cuando la máxima alcanzará apenas los 17°, con una mínima de 10°.

El lunes comenzaría con 9° y una máxima prevista de 22°.

De esta manera, Salta tendrá una semana de importantes cambios de temperatura, con mañanas frescas, tardes cálidas y un nuevo descenso hacia el fin de semana.