Fronteras abiertas, pero con viento fuerte: cómo están los pasos hacia Bolivia, Chile y Paraguay

Los principales pasos fronterizos del norte presentan condiciones dispares este miércoles 7 de octubre. Según los informes difundidos por la Subsecretaría de Defensa Civil de Salta, los cruces hacia Bolivia y Paraguay funcionan con normalidad, mientras que hacia Chile el principal condicionante es el fuerte viento en alta montaña.

En la frontera con Bolivia, Aguas Blancas–Chalanas está habilitado de 7 a 21, con servicio regular; Salvador Mazza permanece abierto las 24 horas, al igual que Los Toldos y el Puente Internacional de Aguas Blancas. Para la zona se esperan temperaturas máximas de entre 24 y 34°C, por lo que recomendaron hidratación y protección solar.

El paso Misión La Paz–Pozo Hondo, que conecta Argentina con Paraguay, se encuentra habilitado de 7 a 20 para personas y vehículos menores. Allí se prevé una máxima de 36°C y viento del noreste de alrededor de 19 km/h. Defensa Civil aconsejó consultar previamente el estado del camino y extremar las precauciones por el tránsito pesado.

Las condiciones más exigentes aparecen en los pasos hacia Chile. En Sico se informan temperaturas de hasta -2°C, una máxima de 10°C y vientos de 32 km/h. Socompa, habilitado únicamente para circulación ferroviaria, presenta ráfagas en torno a los 92 km/h, mientras que en Jama, en Jujuy, los vientos alcanzan los 77 km/h y el paso funciona de 9 a 19:15 para todo tipo de vehículos.

Ante estas condiciones, se recomienda viajar con abrigo suficiente, reducir la velocidad frente a ráfagas intensas, llevar cadenas y elementos de emergencia en alta montaña y verificar el estado de las rutas antes de iniciar el viaje.