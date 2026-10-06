Cortes de luz programados: EDESA trabaja este martes en Capital, La Viña y El Tunal

EDESA programó para este martes 6 de octubre distintos cortes de energía por trabajos de renovación de la red eléctrica en Salta Capital y localidades del interior.

Uno de los trabajos tiene horario de inicio a las 7:30 en la zona de El Tunal y sectores ubicados sobre la ruta nacional 16, con una duración prevista de cinco horas. El operativo alcanza, entre otros puntos, a Las Rosas, Complejo San Gabriel, Ceibalito, El Tunal, Isla Verde, Las Parras, Los Pirpintos y zonas aledañas.

En Salta Capital, desde las 8 está previsto un corte de aproximadamente dos horas y media en barrio San Martín, en el sector comprendido entre las vías del ferrocarril, Santiago del Estero, República de Siria y avenida Entre Ríos.

También desde las 8, EDESA realizará trabajos durante unas cuatro horas en La Viña y sectores cercanos a la ruta 68, incluyendo zonas de Las Costas, El Infiernillo, barrio San Antonio y áreas rurales próximas. En los tres casos, el motivo informado es la renovación de redes de media y baja tensión.