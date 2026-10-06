Registro Civil: dónde tramitar DNI y pasaporte este martes

El Registro Civil de Salta continúa este martes 6 de octubre con operativos de identificación en distintos puntos de la provincia, donde se pueden realizar trámites de DNI y pasaporte sin necesidad de concurrir a las oficinas centrales.

En Salta Capital, la atención se realiza hoy y mañana miércoles en La Casona de la Paz, en la zona sudeste. El operativo comienza a las 9 y se entregan 70 turnos por orden de llegada. El jueves y viernes el servicio se trasladará al CIC de barrio Unión.

En Orán, el móvil del organismo estará este martes en la plaza principal de barrio 1° de Mayo. Mientras que en Santa Victoria Este, el equipo llegará hasta la iglesia de la comunidad Santa María, utilizando camionetas 4x4 y valijas digitales para acceder a comunidades alejadas.

El DNI regular cuesta $10.000 y el exprés, $26.000. Para el pasaporte, los valores son de $100.000 en modalidad regular y $200.000 en la exprés. Los pagos se realizan únicamente con tarjetas o billeteras virtuales, aunque algunas personas pueden acceder automáticamente a la exención según la validación de RENAPER y ANSES.

El organismo también advirtió sobre demoras en la entrega de documentación: actualmente el DNI puede tardar alrededor de 90 días, mientras que para el pasaporte se estiman unos 15 días hábiles.