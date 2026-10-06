Alerta meteorológica: tormentas fuertes, nevadas y Zonda afectan a varias provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene este martes 6 de octubre una serie de alertas por tormentas, lluvias persistentes, nevadas y viento Zonda en distintas regiones del país. Las condiciones más adversas se concentran sobre Cuyo y parte del centro argentino.

El nivel naranja por tormentas alcanza sectores del sur de San Luis y de Mendoza, donde podrían registrarse granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas superiores a los 90 km/h. También se esperan acumulados de lluvia de entre 30 y 50 milímetros, con posibilidad de superar esos valores de manera localizada.

Para otras áreas de Mendoza, San Luis y La Pampa rigen alertas amarillas por tormentas, mientras que sectores de Neuquén y Río Negro están bajo advertencia por lluvias persistentes. En la zona cordillerana también se esperan nevadas, con acumulaciones que en algunos sectores de Mendoza podrían alcanzar entre 50 y 70 centímetros.

El oeste del país también presenta advertencias por viento Zonda, fenómeno que puede provocar ráfagas intensas, reducción de la visibilidad, aumento brusco de la temperatura y descenso de la humedad. El SMN recomienda evitar actividades al aire libre durante los fenómenos más intensos, asegurar objetos que puedan volarse y mantenerse informado mediante los canales oficiales.