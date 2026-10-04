Homicidio en Salvador Mazza: dos detenidos tras un ataque mortal con arma blanca

Un violento episodio sacudió a la localidad fronteriza de Salvador Mazza, Salta. Un hombre mayor de edad perdió la vida tras resultar gravemente herido con un arma blanca durante una pelea desatada en el barrio Alto Verde. Por el crimen, dos sospechosos fueron arrestados.

El ataque y el desenlace fatal

El hecho ocurrió durante las primeras horas de la mañana del domingo. Según los datos preliminares, la víctima se vio involucrada en un altercado cuyas causas aún son materia de investigación. En medio del enfrentamiento, sufrió heridas provocadas por un objeto cortopunzante.

Aunque fue asistido rápidamente y trasladado al hospital local de Salvador Mazza, el hombre falleció poco después debido a la gravedad de las lesiones recibidas.

Investigación, autopsia y elementos secuestrados

El caso quedó bajo la dirección del fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas (UGAP), Gonzalo Ariel Vega, quien ordenó el despliegue de las medidas periciales pertinentes.

Peritajes: Trabajó en la escena del crimen personal de Criminalística junto a la Unidad UGAP Tartagal del Departamento de Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF).

Autopsia: El cuerpo de la víctima fue trasladado al Servicio de Tanatología Forense del CIF en Orán. El informe preliminar de la autopsia determinó que el deceso se produjo a causa de un shock hipovolémico .

Secuestros probatorios: Durante los procedimientos posteriores, los investigadores lograron el secuestro de un automóvil y otros elementos de relevancia directos para la causa.

Imputación formal a los sospechosos

Como resultado de las primeras diligencias y rastreos en la zona, las autoridades concretaron la detención de dos personas indicadas como presuntas participantes del ataque. Ambos sospechosos permanecen bajo custodia y se prevé que sean formalmente imputados en la sede fiscal.