Instituto goleó 4-1 a Independiente y se afirmó como único líder de su zona

La Gloria aprovechó la expulsión de Maximiliano Meza y resolvió el partido en el segundo tiempo. Llegó a 25 puntos y cerrará la fecha en la cima.
 
Deportes03/10/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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Instituto consiguió un triunfo contundente en Avellaneda: derrotó 4-1 a Independiente por la fecha 11 del Torneo Clausura y se aseguró terminar la jornada como único líder de la Zona A, con 25 puntos.

Jeremías Lázaro abrió el marcador para el conjunto cordobés a los 16 minutos, pero Maximiliano Meza igualó seis minutos después. El partido cambió antes del descanso, cuando Meza recibió la segunda amarilla y dejó al Rojo con diez jugadores, en una decisión arbitral que generó polémica.

images?q=tbn:ANd9GcSZaiCpLfMsK_MDQfzUqPhnxDcDFHPU1vBOELW0ZDwQ4w&s=10Independiente Rivadavia dejó escapar el triunfo sobre la hora pero sigue arriba en la tabla anual

En el complemento, Instituto aprovechó la superioridad numérica. Hernán de la Fuente, Matías Gallardo y Alex Luna completaron la goleada. La crónica de ESPN destacó que el conjunto cordobés tomó el control definitivo después del segundo tanto y no dio opciones a Independiente.

El resultado ratificó el gran momento de Instituto, mientras que el Rojo volvió a dejar puntos en el camino y deberá recuperarse en las próximas fechas para no perder terreno.

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