El piloto de Flydubai relató cómo sobrevivió al ataque en la cabina



El capitán de Flydubai Smit Machchhar relató por primera vez cómo logró sobrevivir al ataque sufrido en pleno vuelo entre Dubái y Tel Aviv y cómo, pese a sus heridas, consiguió actuar para evitar una tragedia con las 182 personas que viajaban a bordo.

El piloto habló desde un hospital de Abu Dabi durante una videollamada con el primer ministro de India, Narendra Modi. Con la cabeza vendada y asistencia respiratoria, recordó que recibió varias puñaladas de su copiloto y cayó al piso de la cabina mientras la aeronave comenzaba a perder altura.

Machchhar contó que, aun herido, comprendió que debía llegar hasta la puerta para permitir el ingreso de pasajeros y otros integrantes de la tripulación. “Lo hacía por mi vida, pero al mismo tiempo sabía que no podía dejar que todos los demás murieran”, expresó al reconstruir aquellos segundos.

Según su relato, el agresor continuó atacándolo mientras intentaba alcanzar la puerta. Finalmente consiguió abrirla y varias personas ingresaron a la cabina, donde lograron reducir al copiloto y recuperar el control de la situación. El vuelo fue desviado posteriormente a Tabuk, en Arabia Saudita, donde aterrizó de emergencia.

El sospechoso, de nacionalidad omaní, fue detenido por las autoridades sauditas y quedó bajo interrogatorio. Machchhar, en tanto, permanece internado en Abu Dabi mientras continúa su recuperación por las heridas sufridas durante el ataque.

El capitán trabaja en Flydubai desde hace cerca de cuatro años y anteriormente se desempeñó durante más de una década en SpiceJet, donde llegó a ser comandante e instructor. Su actuación fue destacada por autoridades de India e Israel por haber contribuido a evitar una tragedia mayor.