La inteligencia artificial ya juega en las elecciones y Argentina no está al margen

Facundo Sagárnaga advirtió que la inteligencia artificial generativa ya tiene una presencia decisiva en las campañas políticas y en la producción de contenidos de desinformación, una tendencia que, según explicó, tendrá cada vez más peso en Argentina a medida que se acerquen las elecciones de 2027.

Durante su columna de comunicación digital en N&N por Aries, Sagárnaga tomó como ejemplo el proceso electoral de Brasil y remarcó que las redes sociales, las plataformas digitales y, especialmente, la inteligencia artificial están influyendo de manera creciente en la construcción del debate público. “Ya es una tendencia que parece irreversible”, sostuvo.

El especialista también citó una investigación realizada en Alemania sobre redes de desinformación en YouTube. Según detalló, se detectaron decenas de canales que publicaban exclusivamente contenido generado por inteligencia artificial y que, entre diciembre de 2025 y agosto de 2026, difundieron unos 1.900 videos, con millones de visualizaciones y miles de comentarios.

Sagárnaga explicó que el problema no se limita a la existencia de contenidos falsos, sino a que esas publicaciones logran instalar conversación pública alrededor de información engañosa. Además, señaló que las redes sociales tienden a priorizar contenidos polarizantes porque generan más interacción, enojo y viralización, algo que también puede traducirse en monetización.

En Brasil, destacó que organismos y agencias de verificación ya monitorean contenidos generados con IA alrededor de Lula da Silva y Flávio Bolsonaro. También remarcó que el Tribunal Superior Electoral brasileño avanzó en protocolos con grandes plataformas tecnológicas para intentar contener la difusión de desinformación.

Argentina, sostuvo, tampoco está al margen. Sagárnaga mencionó la aparición de avatares creados con inteligencia artificial que intervienen abiertamente en política y apoyan al Gobierno nacional, como “Lucía Libertaria” y “Julia Riojana”. En ambos casos, remarcó que se trata de personajes sintéticos que no siempre aclaran de manera visible que fueron creados mediante IA.

El comunicador advirtió que, a medida que avance el calendario electoral argentino, estas herramientas podrían volverse más frecuentes y sofisticadas. Por eso recomendó prestar atención al origen de los contenidos, revisar la actividad de las cuentas que los publican, verificar las fuentes y recurrir a medios periodísticos confiables antes de compartir información.

Sagárnaga cerró con una advertencia sobre el impacto de las deepfakes y la desinformación en un escenario de creciente negacionismo: “La gente se va a creer mentiras como si fuesen realidad”. Frente a ese panorama, insistió en la necesidad de reforzar la alfabetización digital y la verificación de contenidos.