El Senado no sesiona este jueves y la actividad se retomará la semana próxima

La Cámara de Senadores de Salta no realizará este jueves 10 de septiembre su 23ª Sesión Ordinaria, debido a actividades institucionales que involucran a varios integrantes del cuerpo.

Por un lado, el presidente del Senado, Antonio Marocco, y cinco senadores provinciales participan en La Rioja de una nueva reunión del Parlamento del Norte Grande, que se desarrolla entre este miércoles 9 y jueves 10.

A eso se suma que otros legisladores acompañarán las peregrinaciones que parten desde sus departamentos hacia la ciudad de Salta por las celebraciones en honor al Señor y la Virgen del Milagro.

La actividad legislativa se retomará la próxima semana, con reuniones de comisión y la sesión ordinaria correspondiente.