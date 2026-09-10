La fiscalía quiere que continúe la investigación sobre el rol que habría tenido Mauricio Macri en uno de los tantos casos de espionaje en los que fue denunciado.
El Senado no sesiona este jueves y la actividad se retomará la semana próxima
Política10/09/2026Ivana Chañi
La 23ª sesión ordinaria no se realizará este jueves. Parte del cuerpo participa del Parlamento del Norte Grande y otros senadores acompañan peregrinaciones.
La Cámara de Senadores de Salta no realizará este jueves 10 de septiembre su 23ª Sesión Ordinaria, debido a actividades institucionales que involucran a varios integrantes del cuerpo.
Por un lado, el presidente del Senado, Antonio Marocco, y cinco senadores provinciales participan en La Rioja de una nueva reunión del Parlamento del Norte Grande, que se desarrolla entre este miércoles 9 y jueves 10.
A eso se suma que otros legisladores acompañarán las peregrinaciones que parten desde sus departamentos hacia la ciudad de Salta por las celebraciones en honor al Señor y la Virgen del Milagro.
La actividad legislativa se retomará la próxima semana, con reuniones de comisión y la sesión ordinaria correspondiente.
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