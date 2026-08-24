Los Leones vencieron a India y quedaron a un paso de las semifinales del Mundial

Los Leones volvieron a dar una muestra de carácter en el Mundial de hockey 2026. El seleccionado argentino derrotó 5-3 a India, en el Wagener Hockey Stadium de Amstelveen, y quedó a un paso de meterse en las semifinales del certamen.

Argentina llegó a este partido obligada a ganar para mantener intactas sus posibilidades de clasificación, después de haber vencido 3-1 a Inglaterra en la fecha anterior, con una actuación destacada de Tomás Domene, autor de los tres goles.

Ante India, Los Leones lograron imponer condiciones y llegaron a tener una ventaja importante en el marcador. Sin embargo, el conjunto asiático reaccionó en el tramo final y terminó descontando hasta establecer el 5-3 definitivo.

Con este resultado, Argentina alcanzó los 6 puntos y cerró su participación en el Grupo E de la segunda fase. Ahora deberá esperar el encuentro entre Países Bajos e Inglaterra, que se disputará posteriormente, para conocer su posición definitiva y saber si consigue el boleto a las semifinales.

La situación es clara: si Países Bajos vence o empata ante Inglaterra, Argentina se asegurará la clasificación a semifinales. En cambio, si gana Inglaterra, habrá un triple empate en seis puntos y entrarán en juego los criterios de desempate, entre ellos la diferencia de gol y los tantos convertidos.

Los Leones ya habían comenzado el Mundial con una victoria 3-0 sobre Japón, luego cayeron ante Países Bajos y cerraron la primera fase con una contundente goleada 7-1 frente a Nueva Zelanda. En la segunda ronda superaron a Inglaterra y ahora volvieron a sumar de a tres ante India.

Argentina ganó cuando más lo necesitaba y ahora mira de reojo a Países Bajos e Inglaterra. La ilusión mundialista sigue más viva que nunca.