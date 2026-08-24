Adorni pedirá más tiempo para explicar inconsistencias en su patrimonio

El exjefe de Gabinete Manuel Adorni pedirá una prórroga para responder ante la Justicia las 20 preguntas formuladas por el fiscal federal Gerardo Pollicita sobre inconsistencias detectadas en la evolución de su patrimonio.

El requerimiento fue presentado el 10 de agosto y otorgó inicialmente 15 días para aportar documentación y explicaciones. Las preguntas abarcan propiedades, dólares en efectivo, operaciones con criptomonedas, préstamos familiares, viajes y diferentes gastos realizados por Adorni y su esposa, Bettina Angeletti.

Uno de los principales puntos bajo análisis es la diferencia entre los ingresos y egresos reconstruidos por la investigación. Según el expediente, el grupo familiar registró ingresos por $229.752.283,20 y gastos por $272.820.832,20, lo que arroja una diferencia de poco más de $43 millones.

Además, la investigación contabilizó desembolsos por US$402.578,12 que, según la Fiscalía, hasta el momento no encuentran correlato suficiente con los ingresos lícitos comprobados. Esos movimientos forman parte de las explicaciones que deberá presentar el exfuncionario.

La causa investiga a Adorni por presunto enriquecimiento ilícito. Una vez que presente las respuestas y la documentación, Pollicita deberá evaluar si las explicaciones resultan suficientes o si corresponde avanzar con nuevas medidas, incluida una eventual citación a declaración indagatoria.

Por el momento, no existe una resolución judicial que determine que Adorni cometió el delito investigado. La causa continúa en etapa de análisis patrimonial y las respuestas al cuestionario serán claves para definir cómo sigue el expediente.