Adorni podría ser citado a indagatoria tras responder por su patrimonio

El ex jefe de Gabinete Manuel Adorni deberá responder en los próximos días 20 preguntas de la Justicia en la causa en la que es investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

Según señaló Noticias Argentinas, el fiscal federal Gerardo Pollicita le otorgó 15 días para presentar documentación y explicar una serie de movimientos patrimoniales que, hasta el momento, no encontrarían respaldo suficiente en los ingresos comprobados del grupo familiar.

Según la investigación, los ingresos atribuidos a Adorni y su esposa alcanzaron los $229,7 millones, mientras que los gastos registrados durante el período analizado llegaron a $272,8 millones. La diferencia supera los $43 millones.

A esos números se suman gastos por US$402.578, que, según sostuvo el fiscal, tampoco tendrían hasta ahora correlato con los ingresos lícitos comprobados.

Las respuestas serán determinantes para los próximos pasos de la causa. Una vez recibida la documentación, Pollicita deberá evaluar cómo continúa la investigación y si corresponde citar a Adorni a declaración indagatoria.

Fuentes judiciales señalaron que la defensa todavía tiene la posibilidad de solicitar una prórroga antes del vencimiento del plazo.