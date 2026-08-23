Adorni podría ser citado a indagatoria tras responder por su patrimonio
Política23/08/2026
El fiscal Gerardo Pollicita le formuló 20 preguntas sobre sus bienes e ingresos. El plazo para presentar la documentación vence en los próximos días, aunque podría pedir una prórroga.
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