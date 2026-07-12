Un banco provincial refinanció más de mil millones de pesos en deudas

La creciente crisis por el endeudamiento que afecta a las familias, que ya se aborda en distintos proyectos legislativos, dispara también decisiones en los bancos públicos.

Al Bapro, que ofrece refinanciación para empleados estatales provinciales y municipales que cobren allí sus haberes y al Banco Ciudad. que estableció una línea de crédito para cubrir deudas de expensas, se suma ahora el Banco de La Pampa.

Según su titular, Alexis Iviglia, la entidad ya refinanció más de mil millones de deudas de tarjetas de crédito y la línea permanece abierta. Tanto Iviglia como el secretario de Trabajo de la provincia, Marcelo Pedehontaa, se encuentran dedicados a presentar la propuesta ante distintas entidades sindicales y patronales, para que sus integrantes accedan al beneficio.

“En el caso de las tarjetas de crédito, el Banco mantiene una tasa de financiación del 49% TNA para los saldos impagos, un porcentaje sensiblemente inferior al promedio registrado por el sistema financiero, donde las tasas de los bancos públicos alcanzan el 86% y las de los privados el 81%, con máximos de hasta 150”, informaron a través de un comunicado”.

El banco público pampeano ofrece dos alternativas para refinanciar saldos irregulares: una opción hasta 36 meses con una Tasa Nominal Anual (TNA) fija del 40% y otra hasta 72 meses con una TNA fija del 48%. En ambos casos no existe límite de monto ni se exige entrega inicial para acceder a la operatoria, y esas tasas están, según el comunicado, por debajo de las opciones del mercado financiero.

La iniciativa del banco pampeano, sumada a otros ejemplos, expone una realidad incómoda para el gobierno nacional, que intenta mostrar una recuperación del crédito y del consumo.

Con salarios congelados y servicios públicos y alimentos en aumento, el uso de la tarjeta para cubrir gastos corrientes no es solo una mala decisión o un fenómeno marginal: es una táctica de supervivencia de millones de argentinos frente a la erosión de sus ingresos.

Los autónomos, más complicados

Leonardo Ferrucci es CEO de Waya, una plataforma que define como “un ecosistema de recursos para emprendedores”, que incluye billetera y asesor contable virtual para monotributistas entre otros servicios.

Waya es fuerte en el conurbano, en ferias tradicionales como La Salada, y en las provincias del NOA.

Ahora, trabaja en su expansión hacia Bolivia y Paraguay, en el marco de un acuerdo con el Parlasur, para reducir la informalidad, a través de la Organización Latinoamericana de Trabajadores Independientes (OLTI).

“A menudo se deforma el concepto de inclusión financiera o se quiere hacer pasar esta situación por un boom de crédito, cuando la verdadera inclusión financiera no consiste en darle un préstamo caro a una persona. Consiste en darle herramientas para progresar sin quedar atrapada por el endeudamiento", grafica.

A la vez, alerta que el problema es mayor para autónomos que para asalariados, porque el bloqueo de una cuenta u otro tipo de sanción puede dejarlos transitoriamente sin actividad.

"Mientras el Banco Central impulsa la bancarización, miles de personas sufren cierres de cuentas, bloqueos preventivos o restricciones operativas sin recibir explicaciones claras. Cada cuenta cerrada representa una persona menos dentro del sistema formal", señaló.

De acuerdo con su diagnóstico, numerosas líneas de crédito presentan Costos Financieros Totales (CFT) superiores al 150% e incluso al 200% anual, mientras que muchas familias destinan entre el 40% y el 60% de sus ingresos al pago de préstamos y obligaciones financieras.

Además, advierte que actualmente el 43% de las personas se encuentra en las categorías crediticias 3, 4 y 5, una situación que dificulta el acceso a nuevo financiamiento y compromete la sustentabilidad económica de millones de hogares.

Con información de Noticias Argentinas