Colombia: Iván Cepeda, el candidato de Petro, concede el triunfo a Abelardo de la Espriella
El Mundo24/06/2026
La Espriella, un empresario y abogado que nunca se había postulado para un cargo público, derrotó a su rival por unos 251.000 votos.
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