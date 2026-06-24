Colombia: Iván Cepeda, el candidato de Petro, concede el triunfo a Abelardo de la Espriella

Agregó que aceptar su derrota “no significa renunciar a la verdad ni guardar silencio frente a hechos que consideramos graves y que marcaron esta campaña presidencial. Durante este proceso denunciamos la abierta e indebida injerencia extranjera... particularmente las intervenciones realizadas desde el gobierno de Estados Unidos y del presidente Donald Trump a favor de la candidatura de Abelardo de la Espriella”.

Los resultados electorales mostraron que de la Espriella, un empresario y abogado que nunca se había postulado para un cargo público, derrotó a Cepeda, un legislador, por un punto porcentual, o casi 251.000 votos.

Se trata de la segunda votación con la diferencia más estrecha en un balotaje de las últimas tres décadas en Colombia.

“Asumimos con serenidad, responsabilidad y absoluta determinación —y que no quepa duda al respecto— el papel que las circunstancias nos exigen”, dijo Cepeda en un discurso a la nación. “Ejerceremos una oposición democrática, vigilante y constructiva”.

El resultado fue, en efecto, una acusación contra el gobierno del presidente saliente Gustavo Petro, cuyas políticas Cepeda había prometido continuar, incluyendo un esfuerzo en gran medida fallido por establecer un diálogo con múltiples grupos armados bajo un plan conocido como "paz total".

Las autoridades electorales publicaron casi la totalidad del recuento de votos horas después del cierre de las urnas el domingo. Petro y Cepeda no aceptaron esos resultados y denunciaron irregularidades.

Cepeda, aliado político de Petro, había pedido la revisión de decenas de miles de mesas de votación por presuntas irregularidades y dijo que esperaría el escrutinio oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE), la autoridad que declara al ganador de la elección. Ese proceso aún está en curso. Un país polarizado

Los colombianos debían elegir entre la continuidad de las políticas progresistas de Petro, que representaba Cepeda, o un giro hacia la derecha el conservadurismo con De la Espriella. Las urnas terminaron por rechazar la continuidad, pero también mostraron a un país polarizado.

En la conferencia Cepeda agregó que “ejerceremos una oposición democrática, vigilante y constructiva, pero también resuelta e inquebrantable cuando se trate de defender los derechos del pueblo”. No dijo de inmediato si aceptará una banca en el Senado dispuesta para el segundo en la elección presidencial.

Petro, quien también había cuestionado la transparencia del sistema electoral, pareció reconocer que De la Espriella lo sucedería al asegurar en la noche del martes que “estamos partidos por mitad y es hora de reconocernos, respetarnos y acordar. Empezará el empalme (transición) y mi retirada”, escribió en la red social X.

De la Espriella ya se había autoproclamado vencedor tras el conteo preliminar y les había pedido a Cepeda y Petro que admitieran los resultados. El abogado ya ha sido reconocido como presidente electo por diversos mandatarios, incluidos Trump —que le había dado su apoyo público durante la campaña— , el argentino Javier Milei y el panameño José Raúl Mulino, entre otros.