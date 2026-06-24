Keiko Fujimori se encamina a la presidencia de Perú tras un balotaje ajustado

La candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, habría alcanzado una diferencia de más de 43.000 votos en el balotaje presidencial de Perú, que sería indescontable y la convertiría en presidenta electa, aunque su rival, el izquierdista Roberto Sánchez, ya anticipó que no reconocerá ese resultado.

Con el 99,86% de las actas escrutadas, Fujimori reunía el 50,118% de los votos frente al 49,882% de Sánchez, una diferencia de poco más de 43.000 sufragios cuando restan escrutar 39.300 votos, según datos oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Esto dejaría a la hija del fallecido ex presidente Alberto Fujimori en condiciones de ser nominada oficialmente como presidenta electa del Perú, aunque aún no se ha fijado una fecha para su proclamación, que tiene como limite el 15 de julio.

Keiko Sofía Fujimori Higuchi es hija del ex mandatario Alberto Fujimori (1990-2000) quien murió en 2024 luego de cumplir 15 años de prisión por diversos delitos, entre ellos las matanzas de Barrios Altos, en 1991, y La Cantuta, en 1992, cometidas por un escuadrón del ejército.

Pese a estos resultados oficiales, Sánchez denunció este miércoles, aunque sin exhibir pruebas, que se estaba desarrollando “un fraude” electoral y afirmó que no reconocería un eventual gobierno de Fujimori.

“Nosotros no reconoceremos el gobierno de la señora Fujimori”, aseguró Sánchez quien sostuvo que hubo irregularidades en el voto realizado desde el extranjero -especialmente numeroso en países como Estados Unidos y Japón- donde Fujimori obtuvo amplias diferencias con más de un 63%.

Sánchez dijo que llevarán adelante una “lucha democrática en el marco de la ley y de la Constitución”, subrayó quien fue ministro del depuesto ex presidente Pedro Castillo, quien cumple actualmente una pena de 11 años de prisión efectiva por el delito de conspiración para rebelión.

En caso de confirmarse la victoria de Fujimori y el no reconocimiento de Sánchez, se podría agravar la crisis política que llevó a Perú a tener ocho presidentes desde 2018 por renuncias o destituciones.

Fujimori no respondió a los dichos de su rival, pero el secretario general de su partido y compañero de fórmula presidencial, Luis Galarreta, calificó la posición de Sánchez como “antidemocrática” por decir que desconocerá los resultados.