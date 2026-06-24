El funcionario persa también agregó que "el memorándum de entendimiento de Islamabad no es el fruto de presiones ni de coacción, sino el resultado de la resistencia y la determinación de la valiente nación iraní".
Irán aseguró que el acuerdo para el fin a la guerra es una declaración de derrota de EEUU
Lo expresaron en medio de un viaje que encara el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio para llevar tranquilidad a sus aliados en el golfo Pérsico, tras un memorando de entendimiento compartido por la nación persa y la administración de Donald Trump.
El acuerdo alcanzado entre Teherán y Washington es una "declaración de derrota de EEUU", según afirmó este miércoles el jefe del equipo negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, durante una conferencia en Bakú (Azerbaiyán), retransmitida por la televisión iraní.
En ese sentido, Qalibaf sostuvo que "por eso, el memorándum de entendimiento de Islamabad ha adquirido el valor de una declaración de derrota de EEUU". No obstante, el presidente del Parlamento iraní expresó: “No vemos el futuro de la región en la confrontación, sino en la interacción”, en relación a un posible gesto de acercamiento hacia los países vecinos.
El negociador jefe reiteró, además, que la paz en el Líbano constituye un punto fundamental para alcanzar un acuerdo definitivo con Washington ya que “para nosotros, el alto el fuego en el Líbano fue y sigue siendo tan importante como en Irán".
El convenio, leído el miércoles 17 de junio ante la prensa por un alto funcionario estadounidense, se resumió en 14 puntos hasta que se llegara a un acuerdo definitivo y allanó el camino para un periodo de negociación más amplio de 60 días. Irán, por su parte, reafirmó que no adquirirá ni desarrollará armas nucleares, mientras que el destino de su material enriquecido almacenado —estimado en al menos 450 kilos de uranio— se defina mediante un “mecanismo mutuamente acordado, siendo el método de referencia la dilución bajo supervisión" del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).
Ámbito