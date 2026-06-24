Irán aseguró que el acuerdo para el fin a la guerra es una declaración de derrota de EEUU

Lo expresaron en medio de un viaje que encara el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio para llevar tranquilidad a sus aliados en el golfo Pérsico, tras un memorando de entendimiento compartido por la nación persa y la administración de Donald Trump.

El acuerdo alcanzado entre Teherán y Washington es una "declaración de derrota de EEUU", según afirmó este miércoles el jefe del equipo negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, durante una conferencia en Bakú (Azerbaiyán), retransmitida por la televisión iraní.

El funcionario persa también agregó que "el memorándum de entendimiento de Islamabad no es el fruto de presiones ni de coacción, sino el resultado de la resistencia y la determinación de la valiente nación iraní".