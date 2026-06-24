Ecuador se recuperó del gol tempranero de Leroy Sané y firmó su primer triunfo de la historia ante los germanos gracias a los tantos de Nilson Angulo y Gonzalo Plata.
Selección Argentina: El rumano István Kovács será el árbitro ante Jordania por la tercera fecha del Mundial 2026
Deportes24/06/2026
El reconocido juez de 41 años estará al frente del último partido de la “Albiceleste” en el Grupo J frente a los asiáticos. En lo que va del torneo, ya dirigió el encuentro entre Túnez y Japón, histórico por ser el encuentro n.º 1.000 de la historia de los mundiales.
La Selección Argentina se alista para el cierre del Grupo J del Mundial 2026, que contará con el arbitraje de István Kovács, el rumano de 41 años que tuvo el privilegio de dirigir el partido n.º 1000 en la historia de los Mundiales.
El reconocido juez europeo estará acompañado por Mihai Marica y Ferencz Tunyogi, también de Rumania. Siendo Dahane Beida, de Mauritania, y Jerson Santos de Ángola el cuarto y asistente de Reserva.
Te puede interesar
Estados Unidos quiere conservar su invicto y cierra su grupo ante Turquía, ya eliminadaDeportes25/06/2026
El seleccionado dirigido por Mauricio Pochettino, que ya se aseguró el primer puesto de la zona, se mide en Los Ángeles frente al combinado europeo, que se despide de la Copa del Mundo en medio de una profunda crisis.
Japón y Suecia se enfrentan en un duelo directo por un lugar en los 16avos de final del Mundial 2026Deportes25/06/2026
Con realidades diferentes pero el mismo objetivo, asiáticos y europeos definen su futuro en la Copa del Mundo. A los nipones les alcanza con el empate, mientras que los escandinavos se ven obligados a buscar la victoria.
FIFA sancionó con cinco fechas a Madibo, el jugador de Qatar que fracturó al canadiense KonéDeportes25/06/2026
El mediocampista hizo una dura entrada en la derrota 6-0 de su equipo y ocasionó una grave lesión. Es una de las sanciones más importantes en la historia de los mundiales.
Países Bajos va por el primer puesto ante un Túnez eliminado que busca despedirse con honorDeportes25/06/2026
El conjunto europeo, que ostenta un invicto histórico en Copas del Mundo, necesita una victoria holgada en Kansas para asegurar el liderazgo de la zona.
Ecuador y Beccacece se juegan su última chance de clasificación ante Alemania, que ya piensa en 16avosDeportes25/06/2026
El seleccionado sudamericano está obligado a ganar en Nueva York para mantener sus chances de clasificarse a los octavos de final. El conjunto europeo pondrá un once alternativo.
Lo más visto
El Gobierno oficializó un bono extraordinario para jubilados: quiénes lo cobrarán y cómo será el pago
Ivana ChañiArgentina25/06/2026
El Gobierno nacional oficializó un bono extraordinario previsional destinado a jubilados, pensionados y beneficiarios de prestaciones sociales.
El saludo que cruzó fronteras: alumnos salteños emocionaron a Messi en su cumpleaños
Agustina TolabaSociedad25/06/2026
Estudiantes del Colegio Santo Tomás realizaron un homenaje que se volvió viral y llegó hasta el propio capitán de la Selección, quien respondió con un mensaje en redes.
Salta comienza a vivir el Milagro 2026: cuándo serán la novena y la procesión
Ivana ChañiSalta25/06/2026
La Catedral Basílica de Salta dio inicio al Tiempo del Milagro 2026 y difundió el cronograma oficial de celebraciones. La entronización de las Sagradas Imágenes será el 25 de julio, mientras que la tradicional procesión y renovación del Pacto de Fidelidad se realizará el 15 de septiembre.
Le legisladores aprobaron – sobre tablas – la cesión de tierras para que la institución construya su sede social. Será un comodato por 25 años.
Mediante un monitoreo permanente, con tecnología de avanzada y la labor ininterrumpida de brigadistas y bomberos, continúan las tareas de remoción y enfriamiento en sectores críticos.