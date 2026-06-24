Selección Argentina: El rumano István Kovács será el árbitro ante Jordania por la tercera fecha del Mundial 2026

La Selección Argentina se alista para el cierre del Grupo J del Mundial 2026, que contará con el arbitraje de István Kovács, el rumano de 41 años que tuvo el privilegio de dirigir el partido n.º 1000 en la historia de los Mundiales.

El reconocido juez europeo estará acompañado por Mihai Marica y Ferencz Tunyogi, también de Rumania. Siendo Dahane Beida, de Mauritania, y Jerson Santos de Ángola el cuarto y asistente de Reserva.