Comienza la hora de las definiciones: arranca la tercera fecha de la fase de grupos

La jornada inaugural de esta fecha contará con seis encuentros, y los dos partidos correspondientes a cada zona se disputarán en simultáneo, una modalidad que se mantendrá en todas las zonas para garantizar la igualdad deportiva y evitar especulaciones con los resultados.



Además de definir a los clasificados, los resultados de estas jornadas comenzarán a moldear el cuadro de los 16avos de final, donde los primeros y segundos de cada grupo conocerán a sus respectivos rivales en la etapa de eliminación directa.



De esta manera, el Mundial 2026 entra en una fase de máxima tensión competitiva. Cada gol, cada punto y cada resultado pueden modificar el destino de las selecciones que sueñan con seguir avanzando en la búsqueda de la gloria. La agenda de partidos es la siguiente:



Hoy



Suiza – Canadá a las 16

Bosnia – Qatar a las 16

Escocia – Brasil a las 19

Marruecos – Haití a las 19

Sudáfrica – Corea del Sur a las 22

República Checa – México a las 22



Jueves 25/6



Ecuador – Alemania a las 17

Curazao – Costa de Marfil a las 17

Túnez – Países Bajos a las 20

Japón – Suecia a las 20

Paraguay – Australia a las 23

Turquía – Estados Unidos a las 23



Viernes 26/6



Noruega – Francia a las 16

Senegal – Irak a las 16

Uruguay – España a las 21

Cabo Verde – Arabia Saudita a las 21



Sábado 27/6



Egipto – Irán a las 00:00

Nueva Zelanda – Bélgica a las 00:00

Croacia – Ghana a las 18

Panamá – Inglaterra a las 18

Colombia – Portugal a las 20:30

República Democrática del Congo – Uzbekistán a las 20:30

Argelia – Austria a las 23

Jordania – Argentina a las 23