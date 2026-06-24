Comienza la hora de las definiciones: arranca la tercera fecha de la fase de grupos
La jornada inaugural de esta fecha contará con seis encuentros, y los dos partidos correspondientes a cada zona se disputarán en simultáneo, una modalidad que se mantendrá en todas las zonas para garantizar la igualdad deportiva y evitar especulaciones con los resultados.
Además de definir a los clasificados, los resultados de estas jornadas comenzarán a moldear el cuadro de los 16avos de final, donde los primeros y segundos de cada grupo conocerán a sus respectivos rivales en la etapa de eliminación directa.
De esta manera, el Mundial 2026 entra en una fase de máxima tensión competitiva. Cada gol, cada punto y cada resultado pueden modificar el destino de las selecciones que sueñan con seguir avanzando en la búsqueda de la gloria. La agenda de partidos es la siguiente:
Hoy
Suiza – Canadá a las 16
Bosnia – Qatar a las 16
Escocia – Brasil a las 19
Marruecos – Haití a las 19
Sudáfrica – Corea del Sur a las 22
República Checa – México a las 22
Jueves 25/6
Ecuador – Alemania a las 17
Curazao – Costa de Marfil a las 17
Túnez – Países Bajos a las 20
Japón – Suecia a las 20
Paraguay – Australia a las 23
Turquía – Estados Unidos a las 23
Viernes 26/6
Noruega – Francia a las 16
Senegal – Irak a las 16
Uruguay – España a las 21
Cabo Verde – Arabia Saudita a las 21
Sábado 27/6
Egipto – Irán a las 00:00
Nueva Zelanda – Bélgica a las 00:00
Croacia – Ghana a las 18
Panamá – Inglaterra a las 18
Colombia – Portugal a las 20:30
República Democrática del Congo – Uzbekistán a las 20:30
Argelia – Austria a las 23
Jordania – Argentina a las 23