En el marco del Plan Güemes, efectivos de Gendarmería Nacional realizaron dos importantes procedimientos en el norte de Salta que permitieron el secuestro de 10 kilos de marihuana, 990 kilos de hojas de coca y 1.125 paquetes de cigarrillos de origen extranjero. Uno de los operativos culminó con la detención de un hombre acusado de infringir la Ley de Estupefacientes.

Las intervenciones estuvieron a cargo del Escuadrón 20 "Orán" y se desarrollaron en inmediaciones de la Ruta Nacional Nº 50 y en la ribera del Río Tarija, una zona considerada estratégica para combatir el narcotráfico y el contrabando en la frontera norte.

Un detenido con 10 kilos de marihuana y un revólver

El primer procedimiento tuvo lugar en una zona montuosa cercana a la Ruta Nacional Nº 50, donde una patrulla de Gendarmería detectó a dos hombres que transportaban mochilas y una lona.

Al advertir la presencia de los uniformados y escuchar la voz de "Alto Gendarmería", ambos intentaron escapar. Sin embargo, uno de ellos fue alcanzado y detenido por los efectivos.

Durante la inspección de los bultos, los gendarmes hallaron 10 kilos con 20 gramos de marihuana, además de un revólver calibre 38 y 24 municiones que el sospechoso llevaba entre sus pertenencias.

La Sede Fiscal Descentralizada de Orán dispuso el secuestro de la droga, el arma y las municiones, además de la detención del involucrado por presunta infracción a la Ley 23.737, que reprime el tráfico de estupefacientes.

Abandonaron la carga y escaparon hacia Bolivia

Horas después, personal del mismo escuadrón realizaba recorridos preventivos sobre la ribera del Río Tarija cuando observó a un grupo de personas que intentaba cruzar desde Bolivia hacia territorio argentino utilizando seis embarcaciones artesanales, conocidas como jangadas.

Al advertir la presencia de los gendarmes, los involucrados abandonaron la mercadería y escaparon nadando de regreso hacia el Estado Plurinacional de Bolivia.

Tras asegurar la zona, los efectivos inspeccionaron la carga y comprobaron que estaba compuesta por 990 kilos de hojas de coca en estado natural y 1.125 paquetes de cigarrillos extranjeros ingresados ilegalmente al país.

La Fiscalía ordenó el secuestro de la mercadería

La Sede Fiscal Descentralizada de Orán intervino también en este segundo procedimiento y ordenó el secuestro de toda la mercadería por infracción a la Ley 22.415 (Código Aduanero).

Ambos procedimientos forman parte de las acciones impulsadas dentro del Plan Güemes, orientado a reforzar los controles en la frontera norte y combatir delitos vinculados con el narcotráfico, el contrabando y otras actividades ilícitas en la provincia de Salta.

Con información de La Gaceta