Trail running en San Lorenzo: más de 800 competidores corren entre cerros y ríos

San Lorenzo es sede de una nueva edición de Running Trip, una de las competencias de trail running más convocantes de la región, con la participación de más de 800 corredores de distintos puntos del país.

El evento comenzó el jueves y tendrá este sábado su jornada central, con pruebas de 5K, 10K, 21K y 35K por senderos, cerros y ríos del entorno natural sanlorenceño.

La inauguración oficial se realizó este viernes en el Polo Tecnológico de San Lorenzo, con la presencia de autoridades provinciales, municipales, organizadores, competidores y visitantes. Durante la apertura se entregaron los kits a los participantes y se desarrolló una expo abierta al público con propuestas vinculadas al deporte, el turismo y la producción local.

Además del impacto deportivo, la competencia genera movimiento turístico y económico para el municipio, con actividad en hoteles, comercios y locales gastronómicos. Desde la organización destacaron que el evento fortalece el posicionamiento de San Lorenzo como destino para competencias al aire libre.

“Que San Lorenzo sea nuevamente elegido para recibir un evento de esta magnitud nos llena de orgullo. Estas competencias no solo promueven el deporte y la vida saludable, sino que también generan un importante movimiento turístico y económico para nuestra comunidad”, expresó el intendente Manuel Saravia.