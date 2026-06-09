Universitario se consagró campeón del hockey salteño tras vencer a Popeye en los penales

Universitario se quedó con el título del hockey salteño luego de derrotar a Popeye en una apasionante final que se definió desde los penales australianos, coronando una gran campaña en el certamen local.

La paridad fue el rasgo distintivo de la final y quedó reflejada en el marcador: empate 3 a 3 al término del tiempo reglamentario. Cada vez que uno de los equipos lograba tomar ventaja, el otro encontraba rápidamente la respuesta para mantener vivo el sueño del título.

Tras un partido muy parejo y disputado durante el tiempo reglamentario, ninguno de los dos equipos logró sacar diferencias y el campeón debió definirse en la instancia de shoot-outs. Allí, Universitario mostró mayor efectividad y terminó festejando una nueva estrella ante uno de sus clásicos rivales.

La definición reunió a dos de las instituciones más importantes del hockey provincial y ofreció un espectáculo de gran nivel, con emociones hasta el último instante.

Con esta consagración, Universitario vuelve a inscribir su nombre entre los campeones del hockey salteño y cierra de la mejor manera una temporada en la que demostró regularidad, carácter y jerarquía en los momentos decisivos.

Por su parte, Popeye realizó una destacada campaña y peleó el campeonato hasta la última jugada, en una final que quedará en el recuerdo por su intensidad y dramatismo.