Brasil derrotó a Egipto con un gol de Endrick y calienta motores para el debut mundialista

Brasil venció 2-1 ante Egipto en el Estadio Huntington Bank Field, en un amistoso internacional. Con goles de Bruno Guimarães y Endrick, los de Ancelotti llegan afilados al debut ante Marruecos el 13 de junio en el Mundial 2026.

El partido comenzó con mucha intensidad y situaciones en ambos arcos. La verdeamarela fue el primero en generar peligro con una buena combinación entre Vinícius Júnior y Lucas Paquetá, aunque el mediocampista definió desviado. La respuesta de Egipto no tardó en llegar, con un remate cruzado que encendió las alarmas en la defensa sudamericana.

Sin embargo, cuando el encuentro se presentaba parejo, apareció un error que cambió el desarrollo del juego. A los siete minutos, un defensor egipcio Mohanad Lashin se quedó dormido en la salida, Bruno Guimarães estuvo atento para aprovechar la desatención y definió con precisión para establecer el 1-0 a favor de Brasil. El equipo de Carlo Ancelotti golpeó en el momento justo y comenzó a imponer condiciones en un arranque vibrante y de ida y vuelta.

Pero la igualdad no tardó en llegar. En una jugada muy parecida, Marquinhos la entregó mal atrás y Mostafa Zico aprovechó para el empate 1-1.

La tranquilidad por la ventaja conseguida con el gol de Bruno Guimarães duró poco para Brasil. A los 15 minutos, Wesley sintió una molestia muscular tras enviar un centro desde la derecha. El lateral comenzó a renguear, levantó la mano para pedir asistencia y terminó tendido sobre el césped tomándose el aductor izquierdo. Luego de ser atendido por los médicos, quedó claro que no podía continuar y a los 17 minutos Danilo ingresó en su reemplazo, generando preocupación en el cuerpo técnico de Carlo Ancelotti.

Pese al contratiempo, el conjunto brasileño mantuvo el control del encuentro y comenzó a acumular situaciones de peligro. Sin embargo, se encontró con una gran actuación del arquero egipcio Mostafa Shobeir, quien sostuvo a su equipo en partido con una serie de intervenciones decisivas.

A los 26 minutos reaccionó de manera espectacular ante Vinícius Júnior. Dos minutos después volvió a lucirse al contener un disparo cruzado del propio Raphinha y luego desvió otro remate del delantero de Barcelona.

En el tramo final de la primera parte, Vinícius que se perdió un gol debajo del arco ya que no logró poder impactar la pelota.

Es así que con la ventaja mínima, pero siendo claramente superior, Brasil con empate en Cleveland.

El inicio del segundo tiempo llegó con una verdadera revolución de cambios. Carlo Ancelotti aprovechó el entretiempo para renovar gran parte del equipo brasileño: ingresaron Endrick, Matheus Cunha, Luiz Henrique, Danilo Santos, Fabinho, Léo Pereira, Bremer y Weverton. Del lado de Egipto, la principal novedad fue el ingreso de Mohamed Salah.

Sin embargo, el impacto más inmediato llegó desde el banco brasileño. Tras una gran acción ofensiva, Raphinha asistió a Endrick, quien controló dentro del área y sacó un potente remate de zurda que se clavó en el ángulo derecho del arco egipcio. El joven marcó un gol de enorme calidad para el 2-1 y confirmar el efecto inmediato de los cambios realizados por el DT italiano.

Tras el gol de Endrick, Brasil manejó los tiempos del partido y buscó ampliar la diferencia, aunque Egipto intentó reaccionar impulsado por el ingreso de Salah. El delantero tuvo una de las ocasiones más claras de su equipo a los 58 minutos, cuando recibió fuera del área y sacó un potente remate de derecha.

Liuego, el conjunto africano creció durante algunos minutos y generó peligro por las bandas. De hecho, a los 64 minutos, Ahmed Fatouh también probó pero no complicó a Weveeton.

Ya en el tramo final y una amplia rotación de futbolistas, la Canarinha continuó mostrando superioridad frente a los Faraones que intentó acercarse al empate, pero que no logró generar ocasiones realmente claras para comprometer la ventaja de la selección sudamericana.

Con información de ESPN